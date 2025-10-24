自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》高雄海神開幕週運發局力挺 港都學生銅板價進巨蛋

2025/10/24 22:50

海神主場開幕週，港都學生銅板價進巨蛋看球。（高雄海神提供）海神主場開幕週，港都學生銅板價進巨蛋看球。（高雄海神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊2025-26球季「We The South — Storm The Court」開幕週，10月25日、26日、29日、11月1日、2日於高雄巨蛋熱鬧舉辦，運發局力挺港都學生銅板價攜手浪襲全場。

海神球團表示，凡高雄在地國小、國中、高中職、大專院校學生持一卡通數位學生證，於本季例行賽主場賽事現場，即可以50元入手原價450元的2B門票，每場名額有限、售完為止，高雄巨蛋售票處將於賽前兩小時開放，並於中場時關閉。至於開幕週並推出「神來一筆」、「青春1+1」、「 2B海派回數票」等三大優惠。

「神來一筆」：憑當日漢神巨蛋、漢神百貨、漢來大飯店、漢來美食等單位之不限金額消費發票，即可享現場購票免加價50元優惠。「青春1+1」：學生持有本人照片、學籍之有效學生證至現場售票處購買1A門票壹張，每人可再額外獲得例行賽1A門票兌換券壹張。「2B海派回數票」：主場例行賽期間，至現場售票處一次購買10張2B海派回數票，再送2張，共12張，海派優惠價3999。

