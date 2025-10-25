倫敦球星挑戰賽》2連勝日本新生代天才組合 林昀儒/鄭怡靜今年首度闖進決賽

林昀儒（左）、鄭怡靜在4強賽逆轉日本組合，今年首度闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜，今天凌晨在2025年WTT倫敦球星挑戰賽混雙4強戰，以3:1逆轉世界排名第4的日本新生代組合松島輝空/張本美和，締造兩人今年重新合拍後最佳戰績，決賽將對決世界排名第5的香港組合黃鎮廷/杜凱琹，力拚今年首座冠軍。

世界排名11的林昀儒/鄭怡靜前兩輪分別擊退新加坡的馮耀恩/曾尖、「日韓聯軍」宇田幸矢/申裕斌，4強對上今年奪下杜哈球星挑戰賽冠軍的頭號種子松島輝空/張本美和，首局還在熱機，開局就陷入1:5落後，很快的以7:11讓出；第2局，林鄭配表現漸入佳境，在9:5領先時連丟3分後，果斷的喊出暫停，最終有驚無險以11:9扳回一城。

第3局，鄭怡靜一開賽就展現正手威力連拿3分，台灣組合一路領先10:6率先聽牌，日本隊雖然奮力救下2個局點，但隨後鄭怡靜正手搶攻再度得手，11:8再下一城，也重挫對手士氣。林鄭配第4局在2平後利用對手連續失誤，一口氣連拿5分拉開差距，最終以11:5拿下，繼今年美國大滿貫賽8強戰後取得對戰2連勝。

今年杜哈世錦賽攜手奪銅的黃鎮廷/杜凱琹，則在4強賽以直落三收拾持外卡參賽的杜林克霍爾/赫爾西，搶下另一張決賽門票，林昀儒/鄭怡靜過去兩度遭遇黃杜配，包括2019年香港、中國公開賽都拿下勝利。

女單方面，17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬在32強賽，以10:12、11:8、9:11、5:11不敵重出江湖的37歲摩納哥老將楊曉欣，無緣晉級16強。

