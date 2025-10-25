WTT倫敦球星挑戰賽　林昀儒/鄭怡靜闖進冠軍戰

〔中央社〕在英國舉行的WTT倫敦球星挑戰賽，台灣混雙組合林昀儒、鄭怡靜，今天在4強以3比1擊敗大會頭號種子、日本組合松島輝空、張本美和，如願挺進冠軍戰。

世界桌球職業大聯盟（WTT）混雙世界排名第11的林昀儒與鄭怡靜，今天是生涯第2次對上世界排名第4的松島輝空與張本美和，雙方前一次交手，是在今年美國大滿貫賽8強，當時台灣組合3比2獲勝。



今天再度交手，首局開打台灣組合很快就陷入1比5的困境，儘管中段追到6比7的1分差，但日本組合隨後以一波4比1的攻勢，先以11比7搶下首局。

第2局林昀儒與鄭怡靜稍微重整腳步，在5比4領先時，多次靠著林昀儒強攻得手，拉出4比1攻勢佔得先機，順利以11比9扳回一局。

從第3局開始，台灣組合逐漸掌握節奏，雙方中、遠台的相持球也都能如願搶分，很快就以11比8再下一城；收尾的第4局，林昀儒和鄭怡靜開賽直接7比2攻勢打趴對手，輕鬆以11比5拿下第4局及比賽勝利。

女單世界排名第16名的鄭怡靜，在今年9月上旬參加WTT澳門冠軍賽時不慎受傷退賽，隨後就返台治療，期間參加了全國運動會，這場倫敦球星挑戰賽仍是帶傷參加了女單、混雙。

林昀儒與鄭怡靜的混雙闖進冠軍戰後，對手將是大會第2種子，世界排名第5的香港組合黃鎮廷、杜凱(王王木)。（編輯：徐睿承）1141025

