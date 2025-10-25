倫敦球星挑戰賽》直落三粉碎地主最後希望 馮翊新/郭冠宏第二度合拍就殺進決賽

馮翊新（右）、郭冠宏在4強賽以直落三解決英國組合，首度闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台南「新冠組合」馮翊新/郭冠宏今天凌晨在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男雙4強賽，以直落三擊敗持外卡參賽的地主希望賈維斯/格林，今年第二度合作就殺進決賽，將與世界排名第3的香港組合黃鎮廷/陳顥樺爭奪冠軍。

從資格賽晉級的馮翊新/郭冠宏4強碰上賈維斯/格林，首局在7:4領先下突然遭遇亂流連丟5分，但隨即回神連追3分，以10:9率先聽牌，之後雖然連續錯過2個局點，仍有驚無險以13:11先馳得點；次局，馮郭配克服開局0:5落後，以一波6:0的強攻扭轉戰局，11:9再下一城；第3局，台灣組合也在開局3:5落後下連追3分反超比數，11:9鎖定勝利。

另一場4強賽，頭號種子黃鎮廷/陳顥樺以3:1力克世界排名第8的新加坡組合郭勇/馮耀恩，今年第三度闖進決賽。今年異軍突起的黃陳配6月先奪下札格瑞布挑戰賽冠軍，8月的歐洲大滿貫賽更連續擊退南韓安宰賢/林鍾勳、日本張本智和/篠塚大登及中國組合林詩棟/黃友政，一舉奪冠，實力不容小覷。

女單方面，世界排名16的鄭怡靜32強賽對上世界排名194的20歲羅馬尼亞新秀札哈莉亞，意外遭遇頑抗，鏖戰近50分鐘才以9:11、11:6、8:11、11:9、11:6逆轉，16強將對決世界排名13的南韓一姐申裕斌，過去交手鄭怡靜以2勝1負略佔上風。

