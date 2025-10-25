世界大賽》道奇26人名單沒有22億明星左投史考特 教頭說明考量

史考特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇將作客多倫多藍鳥。道奇今天公布世界大賽的26人名單，當家後援左投費西亞（Alex Vesia）因家庭私事而缺陣，這輪賽事仍沒有帶明星後援左投史考特（Tanner Scott）、明星外野手康佛托（Michael Conforto）。

道奇這輪賽事仍帶12名投手，包含塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），以及14名野手。其中，道奇隊在投手陣容做出變化，沒有帶有家庭私事的費西亞、以及右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），帶進火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、克萊茵（Will Klein）。

史考特先前因下半身的緊急膿瘍切除手術脫離戰線，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪說明為何沒有帶史考特，「更多是醫療原因。醫療團隊沒有允許他進行投球強度提升，雖然他丟了幾次牛棚，狀態並不理想。對我們來說，潛在的受傷風險、賭他迅速恢復的可能性，我認為這最終只是時機點不好，非常遺憾。」

史考特今年季前以4年7200萬美元（約新台幣22億）加盟道奇，但他整季表現不理想，例行賽出賽61場拿到1勝4敗、防禦率4.74，有23次救援成功，但也砸鍋10次，另有8次中繼成功，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.26。

現年25歲的克萊茵今年尚未在季後賽登板，本季例行賽出賽14場，拿到1勝1敗、防禦率2.35，有2次中繼成功，共投15.1局21次三振，丟10次保送、2次觸身球，每局被上壘率為1.57。

亨利奎茲今年季後賽出賽1場，沒有解決任何一人，失1分。亨利奎茲本季例行賽出賽22場，拿到2勝1敗、防禦率2.37，有5次中繼成功、1次救援成功，共投19局賞18次三振，每局被上壘率為1.16。

