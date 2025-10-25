自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》道奇26人名單沒有22億明星左投史考特 教頭說明考量

2025/10/25 07:28

史考特。（資料照，法新社）史考特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇將作客多倫多藍鳥。道奇今天公布世界大賽的26人名單，當家後援左投費西亞（Alex Vesia）因家庭私事而缺陣，這輪賽事仍沒有帶明星後援左投史考特（Tanner Scott）、明星外野手康佛托（Michael Conforto）。

道奇這輪賽事仍帶12名投手，包含塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），以及14名野手。其中，道奇隊在投手陣容做出變化，沒有帶有家庭私事的費西亞、以及右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），帶進火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、克萊茵（Will Klein）。

史考特先前因下半身的緊急膿瘍切除手術脫離戰線，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪說明為何沒有帶史考特，「更多是醫療原因。醫療團隊沒有允許他進行投球強度提升，雖然他丟了幾次牛棚，狀態並不理想。對我們來說，潛在的受傷風險、賭他迅速恢復的可能性，我認為這最終只是時機點不好，非常遺憾。」

史考特今年季前以4年7200萬美元（約新台幣22億）加盟道奇，但他整季表現不理想，例行賽出賽61場拿到1勝4敗、防禦率4.74，有23次救援成功，但也砸鍋10次，另有8次中繼成功，被打擊率2成54，每局被上壘率為1.26。

亨利奎茲。（資料照，路透）亨利奎茲。（資料照，路透）

現年25歲的克萊茵今年尚未在季後賽登板，本季例行賽出賽14場，拿到1勝1敗、防禦率2.35，有2次中繼成功，共投15.1局21次三振，丟10次保送、2次觸身球，每局被上壘率為1.57。

亨利奎茲今年季後賽出賽1場，沒有解決任何一人，失1分。亨利奎茲本季例行賽出賽22場，拿到2勝1敗、防禦率2.37，有5次中繼成功、1次救援成功，共投19局賞18次三振，每局被上壘率為1.16。

克萊茵。（資料照，路透）克萊茵。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中