MLB》道奇左投費西亞因私事無緣世界大賽 總裁：這事比棒球還重要

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇將作客多倫多藍鳥。道奇當家後援左投費西亞（Alex Vesia）因家庭私事，他與妻子都沒有隨隊到多倫多，最終也沒有被放進26人名單。道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）今天表示，球團不想讓費西亞感受到任何壓力，因此沒有把他放進「家庭醫療緊急名單」。

現年29歲的費西亞是道奇主力後援左投，今年在季後賽出賽7場，拿到2勝、防禦率3.86，共投4.2局賞4次三振，被打擊率1成88，每局被上壘率1.29。費西亞本季例行賽出賽68場，拿到4勝2敗、防禦率3.02，有26次中繼成功、5次救援成功，被打擊率1成81，每局被上壘率0.99。

被問到費西亞是否可能放進家庭醫療緊急名單，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，球隊確實評估過幾個不同的選項，「考量他目前正在經歷的事情，棒球顯然已經放到次要位置。所以我隨這就是球團覺得最合適的處理方式。老實說，我對這件事的細節也不太清楚。」

佛里德曼對此說，「我們只是完全不想讓他感受任何形式的壓力，這件事遠比棒球本身重要許多。對我們來說，能做的就是盡自己所能，百分之百地支持他。」

