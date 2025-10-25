自由電子報
世界大賽》大谷翔平賽前就遭藍鳥球迷噓聲伺候 仍面露微笑出場

2025/10/25 08:30

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。賽前介紹兩隊選手時，道奇日本巨星大谷翔平賽遭到全場藍鳥球迷噓聲伺候，大谷仍面露微笑跑上場。

大谷翔平在2023年季後成為自由球員，當時外界不斷揣測他的動向，更有大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）爆料大谷搭上前往多倫多的飛機，讓外界以為大谷即將加盟藍鳥，最終被證實為假消息。大谷翔平最終以10年7億美元大約加盟道奇。

賽前介紹雙方選手時，當主持人念到大谷翔平時，全場藍鳥球迷發出巨大的噓聲，大谷翔平則是面露微笑，從休息室小跑步走上球場。

大谷翔平首局對決藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），「打者翔平」最後被85.2英哩的指叉球三振出局，讓藍鳥球迷全場嗨翻。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

