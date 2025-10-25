世界大賽》道奇、藍鳥爭冠 本季四度遭DFA的兩人都將有冠軍戒

內野手甘迺迪。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。而不論哪一隊贏球，本季都待過兩隊的內野手內野手甘迺迪（Buddy Kennedy）、投手伍雷尼亞（Jose Urena），都將會拿到世界大賽冠軍戒指。

大聯盟官網報導，只要球季中效力過最終奪冠球隊的選手，通常都會拿到一枚冠軍戒。若有選手曾效力過挺進世界大賽的2支球隊，無論哪支球隊贏球，都能拿到冠軍戒指。

現年33歲的伍雷尼亞今年先後待過大都會、藍鳥、道奇、雙城、天使，本季四度遭到指定讓渡（DFA）。伍雷尼亞今年共出賽19場，吞下1敗、防禦率4.58，共投55局賞34次三振，丟23次保送、3次觸身球，每局被上壘率1.45。

投手伍雷尼亞。（資料照，路透）

現年27歲的甘迺迪本季效力過費城人、藍鳥、道奇，今年同樣本季四度遭到DFA。甘迺迪本季出賽13場，共29打數敲2安，貢獻1分打點，打擊率0.069。

「對我來說，這會是個有趣的系列賽。」甘迺迪曾向權威媒體《The Athletic》說，「因為每一場比賽對我而言，都有某種意義。雖然我不在場上，但我曾在那。我有一點、非常微小的貢獻。」

去年的世界大賽對戰組合是道奇、洋基，曾在上季效力過兩隊的外野手特蘭梅爾（Taylor Trammell），隨著道奇奪冠，讓特蘭梅爾拿到冠軍戒指。

