棒球 中職

台灣大賽》羅戈投球特別容易被盜壘？ 數字告訴你殘酷事實

2025/10/25 08:10

中信兄弟洋投羅戈。（資料照，記者廖耀東攝）中信兄弟洋投羅戈。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽G4明天重啟，若天候無虞將於下午5點05分在桃園球場開打，由於休息天數足夠，雙方都有可能派出G1先發投手出賽，由中信兄弟王牌羅戈強碰樂天桃猿魔神樂，預計今天下午亮牌。

樂天在G1的1局上林立、3局上林子偉先後成功盜上二壘，再靠梁家榮適時安打得分，單場發動2次盜壘全數得手，看似盜兄弟捕手高宇杰的壘，實則羅戈沒有確實看管一壘跑者、投球動作稍大、可能被對手抓到投球節奏，也必須負起部分責任。

今年例行賽羅戈先發25場，對手剛好發動25次盜壘，成功18次、阻殺7次，羅戈登板投球的捕手盜壘阻殺率為0.280，扣除羅戈，其他兄弟投手的捕手盜壘阻殺率0.377，對手盜壘成功48次、阻殺29次，足足差了約1成，顯見羅戈投球確實比較容易被對手盜壘成功。

羅戈在例行賽好球率為67.1%，台灣大G1好球率降至56.4%，總計用94球投5局失3分承擔敗投，兄弟投手教練王建民指出，羅戈整體狀況不像例行賽這麼穩定，季後賽太興奮了，控球稍微有一點偏差，可能受到大賽氛圍影響，畢竟有那麼多球迷，「他來這裡也是想打季後賽，目標設定在季後賽，結果比賽上去用全力去丟，沒辦法像季賽那麼穩定。」

