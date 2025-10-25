MLB季後賽》罕見站上球場進行打擊練習 大谷翔平被問及訓練細節：這是秘密

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，在國聯冠軍系列賽弟4戰繳出鬼神般的投打表現，賽前他罕見來到場上進行打擊練習也引起關注，不過他在近日接受採訪時，並未透露訓練細節。

大谷翔平在國聯冠軍賽G4前，打擊手感非常冰冷，打擊三圍一度只有.158/.273/.368，但他該場以二刀流身分出戰，主投6局只被敲2支安打沒有失分，且狂飆10次三振，打擊部分更是上演單場三響砲，助隊闖進世界大賽，自己也拿下系列賽MVP。

賽前大谷翔平為了擺脫低潮，原本賽前只在室內進行打擊練習的他，意外的來到球場上進行，就連總教練羅伯斯（Dave Roberts）也感到驚訝，練習過程甚至還直接打到道奇右外野約150公尺的超大號全壘打，並露出滿意的笑容。

大谷翔平近日在受訪時，被問及他為何會想要做出這樣的變動，他說：「有些訓練只能在場上完成，所以我想要確保我能夠達到，尤其考慮到我們並未剩下多少比賽了。」

而當大谷持續被追問，他想要完成的訓練細節是什麼時，他只留下了一句：「這是秘密。」

大谷翔平在今天世界大賽開打之前，季後賽打擊三圍來到.220/.333/.634，累計5發全壘打與9分打點進帳。

Shohei just hit one out of Dodger Stadium during BP. pic.twitter.com/08GVFjMWHz — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） October 16, 2025

