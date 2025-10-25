自由電子報
MLB》道奇正在毀掉棒球？ 球員工會執行董事認為該向他們致敬

2025/10/25 10:11

道奇隊。（路透）道奇隊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球員工會執行董事克拉克（Tony Clark）今天表示，工會永遠不會同意設立薪資上限，認為大、小市場之間的差距僅是他們想要贏球的意願，同時也提出對於「道奇正在毀掉棒球」的看法。

道奇在國聯冠軍賽4戰橫掃釀酒人，連2年挺進世界大賽，衛冕軍道奇要挑戰21世紀首支連霸球隊。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在G4賽後慶祝時說，「開季之前，他們都說道奇隊正在摧毀棒球，那我們就再拿4勝，徹底毀掉棒球吧！」

對於外界「洛杉磯道奇正在毀掉棒球」的說法，讓克拉克笑說，「對我來說，問題是在誰試著創造一種敘述，這是在挑戰我們所看到的卓越。」

「在1990年代末期，有幾支球隊連續奪冠，而我當時還是球員，當洋基隊連續奪冠時，天空好像要塌下來了。」克拉克指出，「現在，近30年後，整個（棒球）產業指數級增長。當有球隊展現出卓越的表現時，我們要向他們致敬。所有30支球隊都有機會達到那樣的卓越水準。」

道奇連13年挺進季後賽，這段期間有12度奪得國聯西區冠軍、5次奪國家聯盟冠軍、兩度摘得世界大賽冠軍。過往洋基隊在1991年至2005年，連14年奪得分區冠軍，還有3連霸王朝（1998年至2000年），也獲得外界讚譽。

