世界大賽》道奇牛棚大放火！藍鳥單局灌9分 包含史上首支代打滿貫

2025/10/25 10:38

史奈爾。（美聯社）史奈爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天帳面上投5局退場，失掉5分寫今年季後賽最糟。道奇牛棚第6局大放火，讓道奇前6局打完以2比11落後藍鳥。

道奇2局上靠E.赫南德茲（Enrique Hernández）的適時安打攻進1分， 道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）3局上敲帶有1分打點的適時安打再拿1分。藍鳥打線4局下靠瓦修（Daulton Varsho）的兩分砲追平比數，這也是史奈爾本季首度被左打擊出全壘打。雙方前5局打完形成2比2平手。

藍鳥瓦修開轟。（法新社）藍鳥瓦修開轟。（法新社）

史奈爾6局下遇到亂流，先丟保送、被敲安，再投觸身球，道奇這時換25歲潛力右投斯漢（Emmet Sheehan）後援，藍鳥克萊門特（Ernie Clement）敲安攻進1分，斯漢再丟保送掉1分，藍鳥希梅涅茲（Andres Gimenez）敲適時安打再拿1分。

道奇這時再換左投班達（Anthony Banda）後援，藍鳥巴傑爾（Addison Barger）擊出代打滿貫砲，拉開雙方比分。這也是世界大賽第一支代打滿貫砲。

藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）接著又擊出兩分砲，藍鳥第6局灌進9分，讓道奇提前被「開魯閣」。

