MLB》NBA再傳涉賭醜聞！大聯盟工會執行董事坦承心境：越來越擔心...

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA近日再度傳出涉賭事件，也讓大聯盟球員工會執行董事克拉克（Tony Clark）在今天的世界大賽開打前坦言，每當再次發生類似事件，都會感到越來越憂心。

NBA近日傳出波特蘭拓荒者的總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）以及邁阿密熱火的後衛羅齊爾（Terry Rozier），因涉嫌非法賭博而遭到逮捕，使聯盟再度掀起涉賭風暴。

克拉克指出，美國最高法院在2018年宣布推翻了《職業與業餘體育保護法》（Professional and Amateur Sports Protection Act，簡稱PASPA）後，使得各州能夠有合法進行運動博弈的權利，而事情發生的24小時之內，就有球員聯繫工會，表示他們突然被各種賭博網站和其他相關機構關注與追蹤。

克拉克在比賽開始前受訪，重申他對於現今球員遭遇的賭博問題感到憂心，尤其可能會對選手的安全造成疑慮，「這簡直就是兩個不同的世界，每當這種事件再次發生，我們就會越來越擔心，每個人在某種程度上都理解到這個世界開始變得不一樣了。」

不只是NBA，大聯盟也有遇到類似情形，例如今年季中守護者明星後援克拉賽（Emmanuel Clase）與右投手歐提茲（Luis L. Ortiz）也因傳出涉賭而遭到停職調查，另外去年教士內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）以及裁判霍伯格（Pat Hoberg）也都因染上賭博而丟掉工作。

克拉克坦言，球員工會為保障選手們的安全以及福祉，與聯盟有密切合作，而這也始終是他們最優先考量之處，「再加上光是教育球員，讓他們知道哪些事情可以做、哪些不能做，就是我們得持續進行的工作，但可以肯定的是，每當再次出現與賭博相關的事件時，我們的擔憂不會減少，反而會更加強烈。」

