世界大賽》遭藍鳥狂灌9分後 大谷翔平開轟、寫日本第二人紀錄

2025/10/25 10:54

大谷翔平擊出兩分砲。（美聯社）大谷翔平擊出兩分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽今天登場，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇日本巨星大谷翔平今天在第7局擊出兩分砲，幫助道奇追至4比11。

前5局打完雙方戰成2比2平手，第6局道奇牛棚失守，藍鳥巴傑爾（Addison Barger）擊出代打滿貫砲、捕手柯克（Alejandro Kirk）敲兩分砲在內，讓藍鳥單局灌進9分。

「打者翔平」前3打數吞2次三振、沒有擊出安打，大谷翔平第7局面對藍鳥投手費雪（Braydon Fisher），大谷逮中一顆85英哩的曲球，擊出右外野兩分砲。

大谷這一轟的擊球初速為103.7英哩（約166.8），飛行距離為357英呎（約108.8公尺），仰角為41度。這是大谷翔平在今年季後賽的第6發全壘打。

大谷翔平成為自2009年的洋基名將松井秀喜後，第二位在世界大賽舞台開轟的日本選手。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

