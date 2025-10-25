世界大賽》大谷翔平開轟無用！牛棚放火讓道奇單局掉9分 G1不敵藍鳥

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽G1正式開打，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇日本巨星大谷翔平今天在第7局擊出兩分砲，全場，但道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）此戰帳面上5局失5分，加上牛棚放火，讓藍鳥第6局灌進9分大局，道奇隊最後以4比11輸球，系列賽首戰吞敗。

道奇2局上靠E.赫南德茲（Enrique Hernández）適時安打攻進1分， 道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）3局上敲帶有1分打點的適時安打再拿1分。藍鳥打線4局下靠瓦修（Daulton Varsho）的兩分砲追平比數，這也是史奈爾本季首度被左打擊出全壘打。雙方前5局打完形成2比2平手。

藍鳥巴傑爾擊出代打滿貫砲。（路透）

史奈爾6局下遇到亂流，先丟保送、被敲安，再投觸身球，道奇這時換右投斯漢（Emmet Sheehan）後援，藍鳥克萊門特（Ernie Clement）敲安攻進1分，斯漢再丟保送掉1分，藍鳥希梅涅茲（Andres Gimenez）敲適時安打再拿1分。道奇再換左投班達（Anthony Banda）後援，藍鳥巴傑爾（Addison Barger）擊出代打滿貫砲，這是世界大賽史上第一支代打滿貫砲。藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）也敲兩分彈，讓藍鳥單局灌進9分。

「打者翔平」第7局面對藍鳥投手費雪（Braydon Fisher），大谷逮中一顆85英哩的曲球，擊出右外野兩分砲。大谷這一轟的擊球初速為103.7英哩（約166.8），飛行距離為357英呎（約108.8公尺），仰角為41度。這是大谷翔平在今年季後賽的第6發全壘打。

大谷翔平全場4打數1安就是一發兩分砲，吞2次三振、選到1次保送，這是他生涯在世界大賽首轟。大谷翔平成為自2009年的松井秀喜後，第二位在世界大賽舞台開轟的日本選手。

史奈爾今年季後賽前3場的先發，至少都丟滿6局，但史奈爾今天帳面上僅投5局，被敲8安失掉5分，賞4次三振，丟3次綁送、1次觸身球，寫今年季後賽單場最糟。斯漢0.1局失分，班達0.2局失3分。

