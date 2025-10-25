自由電子報
世界大賽》大谷翔平遭藍鳥迷開酸「我們不需要你」 還差點被牽制出局

2025/10/25 11:43

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的世界大賽G1正式開打，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇日本巨星大谷翔平今天整場被藍鳥球迷噓聲伺候，第9局上場打擊時還被藍鳥球迷們高喊「我們不需要你。」道奇最終以4比11輸球，系列賽以0比1落後。

今年是藍鳥隊睽違32年挺進世界大賽，G1首戰在自家主場羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行，湧進4萬4353名觀眾。

大谷翔平此戰前3打數吞2次三振、還有一次2出局滿壘時敲滾地球出局。第6局道奇投手群讓藍鳥灌進9分大局，道奇陷入2比11的落後。大谷翔平在第7局回敬一發兩分砲，這是他生涯在世界大賽首轟。

大谷翔平差點被牽制出局。（路透）大谷翔平差點被牽制出局。（路透）

第9局2出局後，輪到大谷翔平打擊時，全場藍鳥球迷高喊「我們不需要你（We don't need you！）」。大谷該打席選到保送後，藍鳥左投洛爾（Eric Lauer）這時牽制一壘，差點抓到道奇一壘跑者大谷翔平、安全回壘。藍鳥也提出挑戰，最後裁判仍維持原判，讓大谷也露出微笑。

大谷翔平全場4打數1安就是一發兩分砲，吞2次三振、選到1次保送，這是他生涯在世界大賽首轟。大谷翔平成為自2009年的松井秀喜後，第二位在世界大賽舞台開轟的日本選手。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

