NBA》巫師二年級生喬治砍32分寫代表作！率隊逆轉送獨行俠2連敗

喬治今天攻下34分11籃板，雙雙寫下生涯新高，幫助巫師拿下本季首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰獨行俠的巫師，靠著陣中二年級生喬治（Kyshawn George）砍下34分的精采表現下，幫助球隊克服多達14分的落後，以117：107的比數逆轉收下本季首勝，送給獨行俠開季2連敗。

獨行俠首節就展現火力，一度將分差拉開至14分率先取得領先，不過到了次節，巫師一開始打下11：0的攻勢，再加上獨行俠單節僅攻下17分，使得上半場結束巫師以58：52暫時領先，易籃過後巫師攻勢仍不斷，甚至領先多達17分，即便來到第4節獨行俠發起反攻，但最終無力回天，由巫師收下勝利。

請繼續往下閱讀...

喬治今天累計15投共11中，其中三分球9投多達7中，5次罰球也都穩穩把握，砍下34分與11籃板雙雙寫下生涯新高，並外帶2抄截與3阻攻，成為他個人生涯的代表作。

而在獨行俠部分，攻下全隊最高27分的是戴維斯（Anthony Davis），同時也有13籃板的進帳，新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）今日也有18分5籃板6助攻的成績，華盛頓（P.J. Washington）也同樣挹注18分，不過3位球員合計造成了18次失誤。

佛拉格。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法