體育 棒球 MLB

世界大賽》拚連霸拉警報！衛冕軍道奇首戰輸球 奪冠機率僅37％

2025/10/25 12:26

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年界大賽G1正式開打，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇今天第6局牛棚大放火，單局失掉9分，終場道奇以4比11輸給藍鳥。衛冕軍道奇今年要力拚21世紀首支連霸球隊，如今首戰輸球後，根據歷史數據顯示，道奇隊奪冠的機率只有37％。

此戰前5局打完雙方2比2平手，第6局道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）留下0出局滿壘危機退場，接替的道奇牛棚大放火，右投斯漢（Emmet Sheehan）、左投班達（Anthony Banda）都無法止血，單局失掉9分，讓比賽早早成定局。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X上指出，過去120次的世界大賽中，拿到首戰勝利的球隊最終有76次奪冠（約63％），這其中包含外卡年代以來的30次世界大賽中，有24次是首戰贏球的隊伍，最終贏得世界大賽冠軍。這也代表道奇要奪冠的機率只有37％。

藍斯也在X上提到，大聯盟季後賽7戰4勝制的季後賽史上，先贏得首戰的球隊，過去196次中有127次最終贏得系列賽，其機率為64.8％。

藍斯指出，若是以系列賽「2-3-2」的主場賽制，贏得系列賽G1的主場球隊，過去102次中有69次贏得系列賽、機率約為67.6％。

