亞青運》第2金！黃凱倫2公尺05擊敗中國青少年冠軍 稱霸男子跳高

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣小將黃凱倫今天凌晨在巴林登場的亞洲青年運動會男生跳高決賽，以2公尺05技壓群雄，成功為台灣勇奪金牌，也是台灣隊本屆在田徑項目首金。

來自大同高中國中部的黃凱倫，國小畢業後就抽高到180公分，也讓他成為國內備受期待的跳高新星，在今年全中運順利完成國男組跳高2連霸。

黃凱倫決賽從1公尺85起跳，接連通過1公尺89、1公尺93、1公尺97、1公尺99，且全部都是一跳就過關，他雖然挑戰2公尺01首次失敗，不過調整過後再度躍過，接著又完成2公尺03、2公尺05，而主要爭金對手中國小將畢藻鑫生涯最佳為2公尺15，也是中國青少年跳高冠軍，不過他在2公尺05挑戰3次都失敗。黃凱倫雖然三度叩關2公尺07失利，仍為台灣摘下金牌。

台灣隊今天在田徑還有多位選手奪牌，邱邦軒摘男子標槍銀牌，黃冠堯男子100公尺銅牌，吳佳穎女子400公尺銅牌，施妘臻女子鐵餅銅牌。

