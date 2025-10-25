自由電子報
NBA》柯瑞轟7顆三分、拿35分白做工 勇士被拓荒者打爆

2025/10/25 12:47

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕延續前役的好手感，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天還是轟進全隊最高35分，無奈防守完全不爭氣，最終勇士以119：139不敵拓荒者，吞下本季首敗。

柯瑞前一場攻下42分，帶領勇士以137：131擊敗金塊，只是背靠背出賽的勇士，在第二節竟遭拓荒者單節拿41分，加上末節也是落後差距越來越大，意外以20分之差踢到鐵板。

柯瑞此仗還是維持好手感，以22投12中包括7顆三分球，攻下35分、6籃板、3助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）16分、8籃板，巴特勒（Jimmy Butler）14分、3籃板、4助攻，D.格林（Draymond Green）12分、3籃板和5助攻，但勇士此仗板凳席給不起火力支援，只能兵敗波特蘭客場。

早就進入重建期的拓荒者，此仗共有7人得分雙位數，阿夫迪賈（Deni Avdija）進帳26分最多，老經驗的後衛哈勒戴（Jrue Holiday）12分、11助攻，板凳出發的葛蘭特（Jerami Grant）挹注22分。

拓荒者阿夫迪賈（中）。（路透）拓荒者阿夫迪賈（中）。（路透）

