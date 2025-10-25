自由電子報
世界大賽》大谷翔平遭酸「不需要你」讓藍鳥球員有笑、也有擔憂

2025/10/25 13:47

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年界大賽G1正式開打，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇日本巨星大谷翔平今天擊出兩分砲，但道奇投手群今天第6局失守，單局失掉9分，終場道奇以4比11輸給藍鳥。現場多倫多球還對著大谷高喊「我們不需要你」，對此藍鳥36歲資深投手巴西特（Chris Bassitt）直言，「不要故意挑釁人」（Don’t poke the bear）。

大谷翔平整場遭藍鳥隊球迷噓聲伺候，第9局2出局後，大谷翔平上場打擊，當時道奇已經落後7分，現場多倫多球迷高喊「我們不需要你」。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

對此，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後表示，「我喜歡充滿活力的球迷們，每座球場都有不同的形式和方式來展現，我們上次在西雅圖就看到這些。我有稍微聽到那個（球迷喊聲），但老實說，要談論像那樣的一位選手很不容易。他很特別，我很高興他那發全壘打出現的時間點，因為那時我們有一些領先。不過我真的很喜歡自家球迷對我們球隊充滿熱情。」

藍鳥三壘手克萊門特（Ernie Clement）也說，「我當時忍不住笑了。我們已經擁有該有的選手，而這些球員表現非常出色，我不覺得我們現在還需要再多什麼。」

藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）說，全隊都聽到球迷們對大谷翔平的喊聲，「大谷翔平是一位令人難以置信的選手，任何一支球隊如果有他會很棒。但如今他在那邊，不在我們這裡。他是史上最佳的棒球員之一，未來還有15年的生涯。」

