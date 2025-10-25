自由電子報
世界大賽》預言家是你！ 球評賽前神預測藍鳥強打巴傑爾開轟

2025/10/25 14:15

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第1戰，藍鳥今天在6局下半靠著多達9分的大局，包括強打巴傑爾（Addison Barger）的代打滿貫砲在內，讓球隊以11：4搶下開門紅，而巧合的是，擔任《MLB Network》球評的前大聯盟明星投手普萊薩（Dan Plesac），剛好也預測巴傑爾將轟出全壘打，讓主場陷入瘋狂。

藍鳥在世界大賽首戰於主場羅傑斯中心（Rogers Centre）迎戰強敵道奇，電視節目在進行賽前分析時，普萊薩憑直覺預測今日未進先發名單的巴傑爾將轟出全壘打，「我跟你說，他今天一定會狠狠逮中一球，讓羅傑斯中心陷入瘋狂，他大概會在第7、8或9局上來代打，他會讓這個地方直接嗨起來。」

然而這場比賽，藍鳥在6局展開猛烈攻勢，趁著道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）以及中繼投手斯漢（Emmet Sheehan）狀況不穩的情況攻下3分，接著再度形成滿壘局面，道奇換上班達（Anthony Banda）拆彈，而藍鳥則換上巴傑爾代打，隨後他相中內角滑球一棒逮中，將小白球送出中外野大牆外，創造世界大賽史上第1支的代打滿貫全壘打。

這發石破天驚的全壘打扛出去後，也讓身旁的主持人安辛格（Greg Amsinger）一臉不可置信，看著普萊薩直說：「你到底怎麼預測到的？他（巴傑爾）甚至不在先發打序內欸！你簡直是天才。」

第2場比賽將在明天於同場地進行，藍鳥與道奇分別推派王牌高斯曼（Kevin Gausman）與日籍強投山本由伸掛帥先發。

巴傑爾今日代打轟出滿貫全壘打，幫助藍鳥奠定勝基。（法新社）巴傑爾今日代打轟出滿貫全壘打，幫助藍鳥奠定勝基。（法新社）

