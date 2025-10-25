自由電子報
世界大賽》休10天登板有影響？ 失5分吞敗的道奇史奈爾給出看法

2025/10/25 15:16

史奈爾。（路透）史奈爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年界大賽G1正式開打，洛杉磯道奇作客多倫多藍鳥。道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天帳面上主投5局失5分，加上道奇牛棚無法止血，讓藍鳥隊在第6局灌進9分。道奇最後以4比11輸球。史奈爾賽後坦言，此戰控球不佳，速度的控球並不好。

史奈爾前5局的投球，局局都讓對手上壘，包含第4局被藍鳥瓦修（Daulton Varsho）敲兩分砲。第6局史奈爾先後丟保送、被敲安、以及觸身球，讓藍鳥無人出局攻占滿壘。接替投球的道奇斯漢（Emmet Sheehan）、班達（Anthony Banda）都無法止血，讓藍鳥單局灌進9分大局。

史奈爾今帳面上主投5局失5分吞敗，表現不如今年季後賽前3場先發單場至少6局的投球。史奈爾受訪表示，「如果我丟出好球，他們就會揮棒...我丟保送、球數落後，我必須要做得更好。」

史奈爾。（法新社）史奈爾。（法新社）

此戰史奈爾是相隔10天登板投球，前一次登板是在美國時間10月13日國聯冠軍賽首戰對釀酒人，當天他交出8局無失分好投。這是史奈爾自8月從傷兵名單歸隊後，最長的休息時間。

史奈爾賽後表示，「沒有藉口，我必須表現得更好，就算休息一個月我也不在乎，要找到方法準備好。」

斯漢今後援0.1局失3分，他表示進入比賽時感覺狀況不錯，「我覺得自己丟出一些好球，但他們也揮出很棒的打擊...這感覺並不好。」

斯漢。（法新社）斯漢。（法新社）

班達此戰後援0.2局挨2轟掉3分，卻也是他生涯首次單場挨2轟，「今晚，我們真的很糟。」班達表示，「我沒有把投球執行好。」

「考慮到我們牛棚的陣容，我們需要他們。」 道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）說，「我們還有很長的路要走，還有比賽，但他們必須投出好球。」

班達。（美聯社）班達。（美聯社）

