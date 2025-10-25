世界大賽》藍鳥代打英雄「拒收」老爹T恤 基特開酸笑翻了

藍鳥巴傑爾擊出代打滿貫砲。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲的藍鳥內野手巴傑爾在世界大賽首戰一「砲」而紅，在6局下代打轟出賽史第一發代打滿貫砲，助藍鳥終場11：4大勝道奇，儼然成為多倫多新英雄，但賽後出現有趣插曲，他在接受完福斯體育台團隊採訪後，未將主持人之一「老爹」歐提茲所送的T恤帶走，讓另一名團隊成員基特當場抓包開酸，全場笑翻。

左打巴傑爾在2018年大聯盟選秀獲藍鳥在第6輪第176順位選進，去年4月25日完成大聯盟初出賽，本季出賽135場繳出21轟、2成43打擊率，但21轟中僅1轟是從左投手中打出，今天上場代打的關鍵時刻，卻對道奇後援左投班達轟出滿貫砲，讓羅傑斯中心的主場球迷HIGH翻天，他自己繞壘時也難掩興奮和驚訝。

請繼續往下閱讀...

由老爹、A-ROD和基特3名傳奇球星主持的福斯體育台（FS1）節目，今天也訪問到這位藍鳥英雄，而老爹也照慣例送上特製T恤給在季後賽表現亮眼的10月英雄，T恤上是這位前紅襪球星在場上雙手指天的帥照，還印有「MY DAWG」（我兄弟）字樣。只是基特發現巴傑爾根本沒有把這件T恤帶走，逮住機會就開酸，「我一直在看這些T恤送出去，每個人都假裝很想要，但其實根本沒那麼想要啦！」接著他就拿起巴傑爾沒拿走的老爹T恤，讓一向笑開懷的老爹笑得有些尷尬。

巴傑爾當然有不帶走的理由，他後來笑著解釋，「T恤上面有紅襪耶，我才不穿那個，你在開玩笑嗎？我怎麼可能穿著分區對手的衣服？那件很棒，但絕對不行。」

只是老爹顯然拒絕「接受事實」，堅持巴傑爾有把T恤帶走，指基特手中那件是多出來的，「這不是那件啦，他真的有拿走，他們只是想讓我難看而已。」

藍鳥巴傑爾擊出代打滿貫砲。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法