竹市府擬申辦2028全中運 5場館修繕進度是申辦成敗指標

2025/10/25 15:48

新竹市府擬申辦2028全中運，其中5大場館修繕進度將是能否申辦成功的指標。圖為整修中封閉的市立田徑場。（資料照，記者洪美秀攝）新竹市府擬申辦2028全中運，其中5大場館修繕進度將是能否申辦成功的指標。圖為整修中封閉的市立田徑場。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市時隔22年，預計2028接辦全國中等學校運動會，但需在明年向運動部提出申辦計畫，其中賽事場館的修繕進度也成為能否申辦成功指標，據了解，竹市若要接辦全中運，有5大場館需修繕，修繕經費達7億多，隨著財劃法修正，竹市每年分得的統籌分配款達214億，能否在明年提出全中運申辦計畫前完成場館修繕時程進度規畫，將是申辦成敗的重要關鍵。

包括市議員鍾淑英及徐美惠都很關心竹市申辦2028年全中運進度，去年就要求教育處要提早因應及提出申辦計畫進度，當時市府教育處指出，將以優化場館為優先，會投入場館修繕及體育基礎建設，且依教育部「全國中等學校運動會舉辦準則」規定，市府需在舉辦2年前（即2026年），向運動部提交申辦計畫。相關單位收到申請計畫後，會派遣委員實地勘查場地設施，以確認是否符合舉辦條件。

教育處也啟動場館修繕工程計畫，包括市立田徑場、香山游泳池、三民網球場、景觀大道網球場及市立體育館等5個場館修繕工程經費，據了解全部場館修繕計畫需7億多元，隨著財劃法修正，竹市每年將增加214億的統籌分配款，幾個場館的修繕經費若由市府自行編預算應可支應。教育處稱關目前場館整建或改善工程，會依相關競賽規則作為規劃設計的重要依據，也會視實際需求與經費狀況，朝符合全中運競賽場地標準的方向辦理，以提升竹市賽事承載能力。

