皇冠盃》徐薇淩、韓德森大勝瑞典！世界隊確定分組第1晉級4強

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行小組賽最後一日賽程，世界隊和瑞典隊交手，徐薇淩／韓德森（Brooke Henderson）展現火燙狀態，以贏4洞剩3洞擊敗瑞典組合莎格史東（Madelene Sagström）、琳德布拉德（Ingrid Lindblad），為世界隊賺進1分積分，即便高寶璟和胡爾落敗，世界隊仍以3日總計4分，獲得B組第1，晉級4強。

世界隊今天在小組賽第3戰碰上瑞典，徐薇淩第1洞推進長推抓下小鳥，向對手下馬威，取得1洞領先，即便第4洞被對手拿下，但狀況極佳的世界隊在第8、9、13洞都以博蒂勝出，第14洞保Par贏下，最後以贏4洞剩3洞打敗瑞典組合。瑞典組合今天狀況頗多，莎格史東把球打到球車內，琳德布拉德則是把球打到車道外的山坡上，小白球找不回的情況下，只能靠隊友進攻。

至於世界隊和瑞典隊的另一戰，瑞典史塔克（Maja Stark）／葛蘭特（Linn Grant）以贏3洞剩1洞擊敗高寶璟／胡爾，搶下1分積分，但瑞典隊3日總共只獲得2.5分積分遭淘汰。

皇冠盃最終4強已全數出爐，美國隊以5.5分拿下A組第1、澳洲2.5分居分組第2晉級，B組方面，世界隊以4分排名分組第1，日本隊則是以3分獲得第2名晉級，地主南韓慘遭淘汰。

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

徐薇淩抓下博蒂和韓德森桿弟擊掌。（特派記者粘藐云攝）

韓德森。（特派記者粘藐云攝）

