自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

皇冠盃》徐薇淩、韓德森大勝瑞典！世界隊確定分組第1晉級4強

2025/10/25 15:33

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行小組賽最後一日賽程，世界隊和瑞典隊交手，徐薇淩／韓德森（Brooke Henderson）展現火燙狀態，以贏4洞剩3洞擊敗瑞典組合莎格史東（Madelene Sagström）、琳德布拉德（Ingrid Lindblad），為世界隊賺進1分積分，即便高寶璟和胡爾落敗，世界隊仍以3日總計4分，獲得B組第1，晉級4強。

世界隊今天在小組賽第3戰碰上瑞典，徐薇淩第1洞推進長推抓下小鳥，向對手下馬威，取得1洞領先，即便第4洞被對手拿下，但狀況極佳的世界隊在第8、9、13洞都以博蒂勝出，第14洞保Par贏下，最後以贏4洞剩3洞打敗瑞典組合。瑞典組合今天狀況頗多，莎格史東把球打到球車內，琳德布拉德則是把球打到車道外的山坡上，小白球找不回的情況下，只能靠隊友進攻。

至於世界隊和瑞典隊的另一戰，瑞典史塔克（Maja Stark）／葛蘭特（Linn Grant）以贏3洞剩1洞擊敗高寶璟／胡爾，搶下1分積分，但瑞典隊3日總共只獲得2.5分積分遭淘汰。

皇冠盃最終4強已全數出爐，美國隊以5.5分拿下A組第1、澳洲2.5分居分組第2晉級，B組方面，世界隊以4分排名分組第1，日本隊則是以3分獲得第2名晉級，地主南韓慘遭淘汰。

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

徐薇淩抓下博蒂和韓德森桿弟擊掌。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩抓下博蒂和韓德森桿弟擊掌。（特派記者粘藐云攝）

韓德森。（特派記者粘藐云攝）韓德森。（特派記者粘藐云攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中