電競》台灣戰隊CFO直落二擊敗FLY 相隔10年挺進世界大賽八強

〔體育中心／綜合報導〕英雄聯盟世界賽瑞士輪最終日，來自台灣的戰隊中信飛牡蠣（CFO）以2勝0敗直落二擊敗美國賽區第一種子FLY，不僅是隊史首度闖進8強，更是台港澳賽區相隔10年再度闖進世界賽8強。

CFO在第一場比賽贏得辛苦，在中期HongQ的阿祈爾跟Doggo的庫奇獲得經濟領先，但卻在推高地時遭到對手找到機會贏下團戰，最終鏖戰到45分07秒才靠著中路阿祈爾一波精彩反應沒被抓死，最終贏下團戰取得首勝。

第二場比賽Doggo掏出對T1表現優異的達瑞文，前期就靠著塔殺提款，中路HongQ的雷茲也單殺對面的安妮，同時上路也靠著Junjia的抓人拿到人頭，上中下同時開花收下擊殺壯舉。CFO沒有浪費前期取的的優勢，HongQ雖然在邊線被對手抓到幾次人頭，但關鍵亞塔坎團，CFO使用雷茲加妮可的大絕combo完美獲勝，最後在第26分鐘的團戰大獲全勝，順利團滅對手，於27分10秒以2：0晉級8強，是台港澳賽區繼2015年的FW（閃電狼）後，相隔10年再次重返世界賽8強，主播JR與ZOD都感動落淚。

