皇冠盃》全力拚冠！徐薇淩透露4強對決澳洲的策略

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行小組賽最後一日賽程，世界隊對瑞典隊取得1勝、1負，3天總計拿下4分積分、以B組分組第1晉級4強，明上午4強賽先碰上A組第2的澳洲，全力搶下午的冠軍戰門票。

徐薇淩連續3天和韓德森搭檔，兩人越來越進入狀況，她說：「感覺很不錯，今天包含第1、第6洞推桿都很棒，第1回合時，我的開球比較不好，但其他還不錯，昨天開球有進步，今天整體都更進入狀況。」提到第1洞的小鳥推，她笑說：「感覺瑞典對手好像覺得自己會贏下這洞，沒想到我卻推進去，讓她們有點傻眼。」

皇冠盃最終4強已全數出爐，世界隊遭遇澳洲隊，美國隊則要迎戰日本，而皇冠盃前3日小組賽都進行4人4球賽，但4強後賽制改變，每一隊有兩名選手要和對手進行一對一的單人對抗賽，另兩名選手則是組隊打四人兩球賽，這兩名選手輪流打同一顆球。

對於明天策略，徐薇淩透露，確定由韓德森（Brooke Henderson）和胡爾（Charley Hull）打一對一的對抗賽，她將和高寶璟聯手出擊，在四人兩球賽登場，「其實這3天跟韓德森的合作很不錯，她感覺明天也想繼續跟我搭擋，但我們後來開會討論，思考後也達成分開打的共識，改用這樣的組合出擊也是很好的。」

