世界大賽》大谷翔平挑戰超神壯舉 若囊括兩座MVP將成史上第10人

大谷翔平和小葛雷諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽對決美聯冠軍藍鳥，目前系列賽以0：1落後，但外界看好道奇仍是奪冠大熱門，道奇日本二刀流巨星大谷翔平有望拿下世界大賽MVP，《MLB Network》指出，大谷有機會達成史上第10人的偉業。

大谷翔平日前在季後賽擺脫嚴重低潮，並在國聯冠軍賽G4繳出三響砲外加6局10K好投的神人表現，率隊挺進世界大賽力拚衛冕，更一戰封神勇奪系列賽MVP。大谷翔平在世界大賽首戰敲出2分砲，生涯在世界大賽的首轟出爐，但道奇以4：11慘敗給道奇。

請繼續往下閱讀...

《MLB Network》主持人安辛格（Greg Amsinger）在節目上指出，大谷翔平和藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都在聯盟冠軍戰奪下MVP，有機會挑戰單季囊括聯盟冠軍戰和世界大賽MVP，過去曾有9名球員達成這項壯舉，最近一次要追溯到2022年的太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）。

現任《MLB Network》球評雷諾茲（Harold Reynolds）預測，大谷翔平會拿下世界大賽MVP，他能夠投球又能打擊，對整個戰局影響非常大，如果沒有之前那一場象徵性的比賽，他就不會獲得MVP，也因為那場比賽，他成了國聯冠軍戰的主角。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法