自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》大谷翔平挑戰超神壯舉 若囊括兩座MVP將成史上第10人

2025/10/25 19:18

大谷翔平和小葛雷諾。（美聯社）大谷翔平和小葛雷諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽對決美聯冠軍藍鳥，目前系列賽以0：1落後，但外界看好道奇仍是奪冠大熱門，道奇日本二刀流巨星大谷翔平有望拿下世界大賽MVP，《MLB Network》指出，大谷有機會達成史上第10人的偉業。

大谷翔平日前在季後賽擺脫嚴重低潮，並在國聯冠軍賽G4繳出三響砲外加6局10K好投的神人表現，率隊挺進世界大賽力拚衛冕，更一戰封神勇奪系列賽MVP。大谷翔平在世界大賽首戰敲出2分砲，生涯在世界大賽的首轟出爐，但道奇以4：11慘敗給道奇。

《MLB Network》主持人安辛格（Greg Amsinger）在節目上指出，大谷翔平和藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都在聯盟冠軍戰奪下MVP，有機會挑戰單季囊括聯盟冠軍戰和世界大賽MVP，過去曾有9名球員達成這項壯舉，最近一次要追溯到2022年的太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）。

現任《MLB Network》球評雷諾茲（Harold Reynolds）預測，大谷翔平會拿下世界大賽MVP，他能夠投球又能打擊，對整個戰局影響非常大，如果沒有之前那一場象徵性的比賽，他就不會獲得MVP，也因為那場比賽，他成了國聯冠軍戰的主角。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中