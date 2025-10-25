自由電子報
MLB》大谷翔平炸裂世界大賽首轟 有望挑戰多項超狂紀錄

2025/10/25 16:57

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平，今天在世界大賽首戰開轟，但道奇終場仍以4：11慘敗給藍鳥。大谷翔平擊出世界大賽首轟，也將挑戰多項超狂紀錄。

大谷翔平今天前3打數分別是三振、一壘滾地球出局以及三振，7局上面對藍鳥牛棚投手費雪（Braydon Fisher），相中一顆85英哩的曲球，擊出右外野2分砲，大谷的世界大賽首轟擊球初速為103.7英哩（約166.8公里），飛行距離為357英呎（約108.8公尺）。

大谷翔平此役4打數就敲出一支全壘打，貢獻2分打點，另有1次保送，季後賽打擊率為0.222。他成為自2009年的洋基名將松井秀喜後，第2位在世界大賽舞台開轟的日本選手，這也是他今年在季後賽的第6轟，與藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列最多。

大谷翔平季後賽生涯共累積9轟，距離松井秀喜所保持的日本球員季後賽最多轟的紀錄只差1支，另外單季季後賽最多全壘打的紀錄由2020年當時效力光芒的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）所創下的10轟，而道奇隊史紀錄則是2020年席格（Corey Seager）的8轟。

