高球》亞太業餘錦標賽第2輪 陳季群並列13台灣最佳

2025/10/25 16:24

陳季群。（亞太業餘錦標賽提供）陳季群。（亞太業餘錦標賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年亞太業餘錦標賽在杜拜阿聯酋高爾夫俱樂部議會球場結束第二回合比賽。日本球員中野麟太郎（Rintaro Nakano）繳出66桿，以總桿133桿與越南球員黎慶興（Le Khanh Hung，66-67桿）、澳洲選手塔基斯（Harry Takis，67-66桿）並列領先。

亞太業餘錦標賽為72洞比桿賽，120位參賽球手參賽。第二回合比賽結束之後，晉級線為高標準桿6桿的150桿，共62位球員獲得晉級。台灣選手陳季群、蕭育楷、黃凱駿、謝睿哲和余俊廷順利晉級，許柏丞遺憾被淘汰。

第5度參與亞太業餘錦標賽的陳季群，兩輪71-70桿，以總桿141桿排在並列第13，也是目前台灣選手表現最佳的一位。「這兩天的表現可以說是有好有壞，前幾個禮拜我有一個問題就是會容易一個洞打出很多桿，這一禮拜我一直在做的就是盡量避免這種不必要的失誤，這樣才有辦法打出好成績。」順利進入到後兩輪比賽，陳季群表示，自己還是會盡量保持這種策略，不要爆單洞，盡量得發揮出最好的水平。

余俊廷兩輪交出74-70桿，排在並列第23位，「整體來說，我今天的鐵桿比昨天發揮要好一些，推桿的機會更好，所以多抓了兩鳥。希望明天可以再進一步，打出更好的成績！我會在鐵桿攻果嶺的時候會更注意方向，打得聰明一些。」

謝睿哲兩輪74-72桿，與同胞蕭育楷（72-74桿）排在並列第34名，他表示：「杜拜這個球場的球道很窄，推桿感覺沒有把握，所以感覺很有挑戰。」昨天繳出68桿佳績的黃凱駿，今天以79桿作收，暫並列第42，而許柏丞在兩天的比賽繳出74-78桿，未能獲得晉級。

