自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

格鬥》彭皓宇角逐南韓WXF世界大賽 代表台灣對決印尼悍將

2025/10/25 16:31

彭皓宇代表台灣角逐南韓WXF世界大賽。（WXF世界格鬥聯盟＆進行勢格鬥館提供）彭皓宇代表台灣角逐南韓WXF世界大賽。（WXF世界格鬥聯盟＆進行勢格鬥館提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕APEC亞太經濟合作高峰會10月底將於南韓慶州登場，為促進國際運動交流，大會透過在地格鬥組織World X-impact Federation邀請逾20個國家選手，10月30日舉辦總獎金逾30萬美元（約932萬台幣）的WXF世界綜合格鬥大賽，代表台灣出擊的「蜜獾武士」彭皓宇，即將在男子65公斤量級對決印尼ONE PRIDE格鬥冠軍金廷（Eperaim Ginting）。

現年25歲的彭皓宇，來自進行勢格鬥戰隊，上個月WOTD-ETD 13以一致判定擊敗香港職業選手黎霆義，更在今年成為國內首位達成台灣IFMA泰國拳、AMMA綜合格鬥國手選拔雙料冠軍的殊榮，目前MMA戰績9戰全勝，這也將是彭皓宇首次踏出國門參戰，他信心滿滿表示：「非常開心能代表國家角逐WXF國際賽事，當然也是為自己的格鬥生涯而戰，若擊敗資歷更顯赫的對手，就可以打下亞洲格鬥圈的地位，期許能在3年內登上世界級大型格鬥聯盟。」

本屆共18場比賽，由來自世界各地的36位高手捉對廝殺，其中不少名將擁有UFC、PFL、ONE CHAMPIONSHIP ，以及ROAD FC等資歷，競爭程度相當激烈，大會也積極邀約下週即將抵達南韓參與高峰會的美國總統川普（Donald J. Trump），屆時能夠親臨現場，觀賞他最喜好的熱血綜合格鬥。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中