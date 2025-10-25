格鬥》彭皓宇角逐南韓WXF世界大賽 代表台灣對決印尼悍將

彭皓宇代表台灣角逐南韓WXF世界大賽。（WXF世界格鬥聯盟＆進行勢格鬥館提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕APEC亞太經濟合作高峰會10月底將於南韓慶州登場，為促進國際運動交流，大會透過在地格鬥組織World X-impact Federation邀請逾20個國家選手，10月30日舉辦總獎金逾30萬美元（約932萬台幣）的WXF世界綜合格鬥大賽，代表台灣出擊的「蜜獾武士」彭皓宇，即將在男子65公斤量級對決印尼ONE PRIDE格鬥冠軍金廷（Eperaim Ginting）。

現年25歲的彭皓宇，來自進行勢格鬥戰隊，上個月WOTD-ETD 13以一致判定擊敗香港職業選手黎霆義，更在今年成為國內首位達成台灣IFMA泰國拳、AMMA綜合格鬥國手選拔雙料冠軍的殊榮，目前MMA戰績9戰全勝，這也將是彭皓宇首次踏出國門參戰，他信心滿滿表示：「非常開心能代表國家角逐WXF國際賽事，當然也是為自己的格鬥生涯而戰，若擊敗資歷更顯赫的對手，就可以打下亞洲格鬥圈的地位，期許能在3年內登上世界級大型格鬥聯盟。」

請繼續往下閱讀...

本屆共18場比賽，由來自世界各地的36位高手捉對廝殺，其中不少名將擁有UFC、PFL、ONE CHAMPIONSHIP ，以及ROAD FC等資歷，競爭程度相當激烈，大會也積極邀約下週即將抵達南韓參與高峰會的美國總統川普（Donald J. Trump），屆時能夠親臨現場，觀賞他最喜好的熱血綜合格鬥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法