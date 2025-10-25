世界大賽》首戰客場僅有1勝11敗 道奇單局失9分寫57年超慘紀錄

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇在世界大賽G1踢到鐵板，以4：11慘敗給藍鳥，奪冠的機率只剩下37％，道奇單局被灌9分也寫下相隔57年的不名譽紀錄。

前5局挨了一發2分砲的塞揚左投史奈爾（Blake Snell）6局下控球出現亂流，先投出四壞球保送，之後被捕手柯克（Alejandro Kirk）擊出安打，再投出觸身球保送，讓藍鳥無人出局攻占滿壘。

道奇此時換上右投斯漢（Emmet Sheehan）接替投球，克萊門特（Ernie Clement）敲安打回超前分，斯漢再投出保送奉送1分，希梅涅茲（Andres Gimenez）敲出帶有1分打點的適時安打。

道奇再換上左投班達（Anthony Banda），巴傑爾（Addison Barger）擊出代打滿貫砲，這是世界大賽史上第一支代打滿貫砲，柯克補上一發中外野2分彈，藍鳥單局灌進9分，最終帶走比賽勝利。

道奇單局被灌9分，在世界大賽單局最多失分排名第3高，前兩名分別是1968年紅雀的第3局10分，以及1929年小熊第7局的10分。此外，道奇隊史在世界大賽首戰在客場出賽12場，只有1勝11敗的超慘戰績，上一次贏球要追溯到1963年。

道奇牛棚不穩的問題再度浮上檯面，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊很需要斯漢和班達，還有很長的路要走，還有比賽，他們必須投好每一球。

