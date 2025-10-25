自由電子報
網球》何承叡勇奪蘇州挑戰賽男雙冠軍！ 世界排名再創新高

2025/10/25 17:02

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣男雙一哥何承叡手感發燙，本週攜手澳洲搭檔貝爾登（Blake Bayldon）過關斬將，今以6：4、6：3擊退印度人馬戴夫（S D Prajwal Dev）／辛哈（Niki Kumar Sinha），頭號種子「台澳聯軍」4連勝、1盤未失勇奪蘇州男網挑戰賽雙打冠軍。

現年25歲的何承叡，職業生涯第11座、本季第8座ATP挑戰賽男雙金盃到手，下週最新世界男雙排名將再創新高，從71名更上層樓來到69席，「幾乎一整年都在世界各地奔波，經常是一個人提著球袋、自己找住宿、訂機票，雖然辛苦，但每次走進球場、每場戰鬥，都提醒自己：『這是夢想的代價，也是恩典的旅程。』我真心期盼未來能獲得更多贊助支持，能建立屬於自己的團隊，不再孤身奔波，而是與身邊的人一起，更有力量地去挑戰世界。」

同樣左手持拍的何承叡／貝爾登首度合作，決賽面對鬥志頑強的非種子黑馬戴夫／辛哈穩紮穩打，開賽第5、7局接連化解發球局危機，第10局把握機會率先破發，順勢先馳得盤。次盤何承叡組合乘勝追擊，一路壓制對手火力，盤中第6局再度突破，並力保領先不失，最終直落二關門。

