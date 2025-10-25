TPBL》高雄海神主場告捷 賞「後林書豪時代」國王3連敗

海神洋將詹姆斯（TPBL提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕TPBL高雄海神今天在高雄巨蛋迎來主場開幕戰，洋將詹姆斯有好表現，本土蘇文儒、胡瓏貿也都在關鍵時刻有所貢獻，最終以91：79打敗衛冕軍新北國王，開心在主場開紅盤，也摘下2連勝。

海神開幕戰遇國王吞敗仗，上週踢館洲際迷你蛋打敗夢想家，今天盼藉由主場一舉打敗國王。至於國王在首週開幕戰2連勝，但上週主場卻不敵特攻、戰神。

海神首節就拿30分，給予作客的國王下馬威，不過國王從第2、3節就比較有競爭力，甚至在第四節還追到75：80，但胡瓏貿在關鍵時刻，展現「龍王」價值連得5分，加上蘇文儒三分球更是重創國王，兩人攜手帶領海神甩開國王，皆為贏球功臣。

胡瓏貿此仗貢獻11分，另一位本土球員蘇文儒也有13分，洋將詹姆斯24分進帳，凱帝則有17分、12籃板。

國王方面，洋將奧帝20分、9籃板，沃許本16分、8籃板，李愷諺12分、林彥廷10分、傑登12分。不過，國王輸球主因是全隊找不到手感僅投進4顆三分球。

