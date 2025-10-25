自由電子報
體育 棒球 日職

日本一》佐藤輝明敲致勝長打 阪神G1逆轉軟銀奪勝

2025/10/25 21:00

佐藤輝明。（取自產經體育）佐藤輝明。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職總冠軍戰日本一大賽今天登場，由央聯王者阪神對決洋聯冠軍軟銀，猛虎強打佐藤輝明在6局上敲出致勝長打，助隊以2：1逆轉贏球，系列賽首戰告捷，率先拿下1勝。

軟銀首局就先靠著近藤健介的適時安打，攻破央聯勝投王、阪神強投村上頌樹，率先取得1分，軟銀強投有原航平前5局有效封鎖猛虎打線，讓對手2度攻佔得點圈無功而返，但6局上出現亂流，近本光司敲安開啟攻勢，之後順利盜上二壘，中野拓夢則是擊出內野安打，形成無人出局、一三壘有人，森下翔太打回追平分，佐藤輝明適時擊出帶有1分打點的右外野二壘安打，幫助阪神以2：1超前。

村上頌樹度過首局之後，後面6局回穩，此役先發7局用115球，被敲6安失1分，飆出6次三振和2次保送；有原航平也繳出優質先發，6局失2分，被敲6支安打，外帶5次三振。

阪神9局下推出石井大智關門，儘管2人出局後被柳田悠岐擊出安打，周東佑京因捕手妨礙打擊上壘，但石井最終仍解決柳町達，順利化解一二壘有人的得點圈危機，守住球隊勝利，阪神終場以2：1擊敗軟銀，在日本一大賽拔得頭籌。

