澎湖縣菊島秋冬羽球錦標賽 縣立體育館熱血開打

2025/10/25 18:47

澎湖縣菊島秋冬羽球錦標賽熱情登場，選手先禮後兵。（澎湖縣政府提供）澎湖縣菊島秋冬羽球錦標賽熱情登場，選手先禮後兵。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期2天的「2025年澎湖縣菊島秋冬羽球錦標賽」今（25）日在縣立羽球館熱血開打，吸引縣內外超過30支隊伍、近340位選手齊聚一堂，以球會友、切磋球技，既拚實力也促進情誼交流，充分展現運動賽事的多元價值與熱情魅力。

今年全國運動會，澎湖代表隊表現亮眼，羽球項目更是大放異彩。王柏崴成功衛冕男子單打金牌、完成2連霸，堪稱澎湖之光；劉韋奇勇奪男子單打第4名，女子雙打謝芷楹、謝紫庭獲得第7名，男子雙打張瀞元、張瀞升則獲得第8名，成績斐然，令人振奮。

陳光復指出，澎湖囡仔在全國賽場上的優異表現，不僅是全縣的驕傲，更是年輕學子的學習典範。縣府近年持續挹注資源推動體育發展，從舉辦大型賽事、培育基層選手，到積極推廣全民運動，逐步在海島營造濃厚的運動風氣，打造「健康樂活」的運動島嶼，也讓澎湖成為融合運動、觀光、美食與文化的多元旅遊目的地。

針對羽球運動的持續發展，陳光復表示，羽球在澎湖深受歡迎，擁有廣大基層基礎與高度參與度。為提供更優質的訓練與比賽空間，澎湖縣政府正進行新場館規劃，未來不僅將做為選手培訓與民眾休閒的據點，更朝舉辦全國性賽事的目標邁進，全面提升地方體育設施與競技能量。

澎湖縣羽毛球愛好者眾多，澎湖縣政府將開闢新館場。（澎湖縣政府提供）澎湖縣羽毛球愛好者眾多，澎湖縣政府將開闢新館場。（澎湖縣政府提供）

