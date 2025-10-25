倫敦球星挑戰賽》直落三收拾17歲法國新星柯頓 林昀儒8強將對決松島輝空

林昀儒在男單16強戰以直落三解決法國新星柯頓，挑進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名11的「沉默刺客」林昀儒，今晚在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男單16強戰，以直落三收拾世界排名42的法國新星柯頓，8強將對上18歲的日本新秀松島輝空。

17歲的柯頓今年奪下哈維若夫支線賽及歐洲21歲錦標賽兩座男單冠軍，世界排名也從年初的115名飆升至42，是目前世界排名前50球員中最年輕，被視為法國的未來之星。

請繼續往下閱讀...

面對陌生的柯頓，林昀儒首局在4平後連得3分拉開比分，並以10:7率先聽牌，柯頓雖然連續化解2個局點，但決勝關頭接發球失誤，小林有驚無險以11:9拿下；次局，小林展現細膩的前三板技術，6:0強勢開局，很快的以11:3再下一城。

柯頓在第3局展開搏殺，一度以4:3反超，但林昀儒很快的回穩以9:6反超，柯頓雖奮力追到了9平，但決勝時刻小林牢牢把握住自己兩顆發球，11:9贏得8強門票。

世界排名16的松島輝空在16強賽也以3:0擊退克羅埃西亞老將普卡爾，林昀儒過去在國際賽和松島交手4次，依舊保持不敗之身，包括今年的亞洲盃、仁川冠軍賽都笑到最後，最近一次在中國乒超聯賽第二階段，小林也以3:1擊敗代表山東魯能的松島輝空。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法