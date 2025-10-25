台灣大賽》曾頌恩極度低迷 平野惠一責之切「我感覺不太出來...」

平野惠一指導曾頌恩打擊。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕去年中信兄弟「魚住」曾頌恩打出生涯年，繳出3成04打擊率，外帶10轟和52分打點，台灣大賽榮膺MVP，並成為12強世界冠軍國手，只是今年球季表現大幅下滑，出賽63場191打數只擠出1發全壘打，打下16分打點，累計打擊率2成25，台灣大賽4打數都繳白卷，安打產量尚未破蛋。

兄弟總教練平野惠一說，「魚住進職棒多年，只有去年打出成績，不管是他本人還是旁人，都不能只用短短一年的成績，給他過高的評價，去年很多球隊因為魚住的好表現而輸掉比賽，想必今年不會再讓他那麼好打，如果他覺得去年打得不錯，今年也做一樣的事情，這是絕對不會成功的，因為對方會用不同的方式來對付你。」

平野話說得直白，「魚住到底有沒有付出更加倍的努力？揮棒訓練量有沒有比去年更多？這樣才更能抬頭挺胸站上打擊區，坦白說，我感覺不太出來，我有跟魚住說，這就是你不足的地方，不進則退，如果你只是想和去年一樣，今年一定會掉下來。」

平野對曾頌恩愛之深、責之切，這幾天兄弟在洲際球場練球，平野常指導曾頌恩打擊技巧和細節，希望他早日重拾去年的頂級身手。

