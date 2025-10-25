自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》曾頌恩極度低迷 平野惠一責之切「我感覺不太出來...」

2025/10/25 21:03

平野惠一指導曾頌恩打擊。（中信兄弟提供）平野惠一指導曾頌恩打擊。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕去年中信兄弟「魚住」曾頌恩打出生涯年，繳出3成04打擊率，外帶10轟和52分打點，台灣大賽榮膺MVP，並成為12強世界冠軍國手，只是今年球季表現大幅下滑，出賽63場191打數只擠出1發全壘打，打下16分打點，累計打擊率2成25，台灣大賽4打數都繳白卷，安打產量尚未破蛋。

兄弟總教練平野惠一說，「魚住進職棒多年，只有去年打出成績，不管是他本人還是旁人，都不能只用短短一年的成績，給他過高的評價，去年很多球隊因為魚住的好表現而輸掉比賽，想必今年不會再讓他那麼好打，如果他覺得去年打得不錯，今年也做一樣的事情，這是絕對不會成功的，因為對方會用不同的方式來對付你。」

平野話說得直白，「魚住到底有沒有付出更加倍的努力？揮棒訓練量有沒有比去年更多？這樣才更能抬頭挺胸站上打擊區，坦白說，我感覺不太出來，我有跟魚住說，這就是你不足的地方，不進則退，如果你只是想和去年一樣，今年一定會掉下來。」

平野對曾頌恩愛之深、責之切，這幾天兄弟在洲際球場練球，平野常指導曾頌恩打擊技巧和細節，希望他早日重拾去年的頂級身手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中