街舞》總統盃中區複賽逾百組熱戰 芭比女力POPSY排舞奪冠

2025/10/25 21:41

總統盃全民運動賽事－街舞大賽中區複賽All style U15排舞比賽。（運動部提供）總統盃全民運動賽事－街舞大賽中區複賽All style U15排舞比賽。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕運動部主辦的 「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」繼東區、南區熱力開跳後，中區複賽今於台中火車站接力登場，吸引來自新竹、苗栗、台中、彰化、南投與雲林等地選手齊聚競技，來自中區的女力團隊POPSY排舞奪冠，精彩演出更成為全場焦點。

中部地區長期孕育出眾多街舞人才，本次賽事可說是「舞蹈教室精銳盡出」。其中POPSY以全女子隊伍Popping舞風結合機械感與芭比造型，成功吸引眾人目光，她們不但以「剛柔並濟」的舞姿征服評審，也在社群上引發熱烈討論。多間知名舞蹈教室包括MJ JUNIOR、Coconut Kids及SOULBRAT KIDS等團隊悉數登場，展現專業水準與創意火花，讓現場觀眾大呼過癮，沉浸在舞蹈與嘻哈的魅力中。

經過一整天激烈比拚，最終由MIA Girls、小小茱麗葉及POPSY奪得排舞各組冠軍；Next Gen Duo、與絜童欣、Team Hiraeth、Bishojo及CZF奪得Battle各組冠軍；Senyou Monster奪得霹靂舞公開B組冠軍，這些勁旅將代表中區進軍全國總決賽，眾人相約11月16日凱達格蘭大道見。

