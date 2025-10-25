法國賽》宿敵對決！安洗瑩87分鐘戰勝陳雨菲 本季10度闖女單決賽

安洗瑩。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕宿敵對決再度上演！南韓世界球后安洗瑩、中國名將陳雨菲今晚在超級750系列法國羽球公開賽，再度上演一場87分鐘的馬拉松戰役，最終安洗瑩以23：21、18：21、21：16打敗陳雨菲，報了8月世界錦標賽的輸球之仇，小安本季第10次晉級女單決賽。

安洗瑩、世界排名第5的中國名將陳雨菲，過去交手27場，陳雨菲14勝略佔上風，至於安洗瑩今年6次交鋒也以4勝稍有優勢，但兩人近一次交手是今年世錦賽，安洗瑩4強不敵陳雨菲也無緣衛冕。

安洗瑩、陳雨菲首局就多次打成平手，分差都在3分左右，14：17落後的安洗瑩打出一波6：1攻勢，但兩個局點都被陳雨菲化解，陳雨菲也一度變成21：20無奈也是無法拿下，安洗瑩仍先下一城。陳雨菲第2局從8：3領先，反而被安洗瑩連得8分，不過陳雨菲在14：17時連得5分，也有驚無險扳平戰局。

進入決勝局，陳雨菲長時間都是領先，但安洗瑩其實也沒有讓對方拉開，尤其安洗瑩在14：15連得5分，再來安洗瑩利用漂亮的網前對角線，逼陳雨菲回球出界，小安拿到多個賽末點，並打出一記凌厲滑拍，陳雨菲撲倒在地也救不到，安洗瑩艱辛拿下這場勝利。

安洗瑩本季表現銳不可當，共收下馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國大師賽冠軍和丹麥公開賽冠軍，合計豪取8冠，法國賽的決賽對手為世界排名第2的中國選手王祉怡。

