自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》暌違10年！瑞士媽媽名將班西琪重返東京冠軍戰

2025/10/25 22:35

瑞士名將班西琪（右），睽違10年重返泛太平洋東京女網賽冠軍戰。（路透）瑞士名將班西琪（右），睽違10年重返泛太平洋東京女網賽冠軍戰。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕班西琪（Belinda Bencic）歷經3盤激戰，終以7：6（7：5）、3：6、6：2 力退美國勁敵科寧（Sofia Kenin），暌違10年之久重返泛太平洋東京女網賽冠軍戰，這位已當媽媽的瑞士第3種子名將，週日壓軸對手則為捷克第6種子諾絲可娃（Linda Noskova）。

「我真的很興奮能夠再打決賽，經過好久……10年了，所以我非常高興。」這項WTA500等級職業賽，本週在日本首都進入尾聲，班西琪4強面對昔日澳洲公開賽冠軍科寧打來相當辛苦，雙方各下1盤之後，決勝盤班西琪回穩破發壓制，激戰2小時15分鐘勝出，這也是28歲的她自2015年後，生涯第2度在此挺進決賽，10年前班西琪直落二不敵已退役的波蘭好手拉萬絲卡（Agnieszka Radwanska），如今期許在此彌補遺憾。

其實東京堪稱班西琪的福地，她2021年首度在此打下奧運女單金牌，如今期許乘勝追擊，挑戰自今年2月阿布達比以來的第2座冠軍。至於哈薩克第2種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）因背部受傷賽前退出，直接保送20歲的諾絲可娃晉級決賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中