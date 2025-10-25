網球》暌違10年！瑞士媽媽名將班西琪重返東京冠軍戰

瑞士名將班西琪（右），睽違10年重返泛太平洋東京女網賽冠軍戰。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕班西琪（Belinda Bencic）歷經3盤激戰，終以7：6（7：5）、3：6、6：2 力退美國勁敵科寧（Sofia Kenin），暌違10年之久重返泛太平洋東京女網賽冠軍戰，這位已當媽媽的瑞士第3種子名將，週日壓軸對手則為捷克第6種子諾絲可娃（Linda Noskova）。

「我真的很興奮能夠再打決賽，經過好久……10年了，所以我非常高興。」這項WTA500等級職業賽，本週在日本首都進入尾聲，班西琪4強面對昔日澳洲公開賽冠軍科寧打來相當辛苦，雙方各下1盤之後，決勝盤班西琪回穩破發壓制，激戰2小時15分鐘勝出，這也是28歲的她自2015年後，生涯第2度在此挺進決賽，10年前班西琪直落二不敵已退役的波蘭好手拉萬絲卡（Agnieszka Radwanska），如今期許在此彌補遺憾。

其實東京堪稱班西琪的福地，她2021年首度在此打下奧運女單金牌，如今期許乘勝追擊，挑戰自今年2月阿布達比以來的第2座冠軍。至於哈薩克第2種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）因背部受傷賽前退出，直接保送20歲的諾絲可娃晉級決賽。

