皇冠盃》來台比賽用跑步感受文化 徐薇淩的桿弟愛上台灣

徐薇淩和桿弟佩雷拉。（昊昭顧問有限公司提供）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕徐薇淩和桿弟佩雷拉（Nicolas Pereira）自2023年起合作，佩雷拉因此有機會來台灣比賽，而熱愛跑步的他，每次來台灣都會從球場附近的飯店跑到台北101，他認為，台灣人對於外國人都相當友善，自己也很享受在台灣的生活。

徐薇淩曾透露，她自2023年起和佩雷拉開始合作後，獲得對方許多實用的建議，加上彼此個性相近，能理解對方想法，讓她的心理層面改變不少。

對於該如何扮演稱職的桿弟，佩雷拉認為，還是需要耐心地與徐薇淩溝通，「她在場上是屬於較為積極進攻一點的選手，我也會觀察情況，提醒她何時該衝、何時該保守，我可能有點像交通號誌一樣。」佩雷拉提到，徐薇淩是個很有想法的人，自己也會尊重她的決定，而除了給予場上策略和建議，也會適當地調適她的情緒，讓她在場上更放鬆。

和徐薇淩合作前，佩雷拉僅造訪過亞洲一次，但跟著對方來台比賽後，佩雷拉愛上台灣，熱愛跑步的他，曾從林口球場附近的飯店跑到台北101，他大讚象山的風景和生活環境也很棒，「台灣人很友善，即使偶有語言隔閡，但我還是能感受到他們對於外國人的熱情。」

佩雷拉去年跟著徐薇淩參與巴黎奧運，他表示，這是他第一次參加奧運，是人生中很難能可貴的經驗，也因為跟著去不同的國家比賽，自己也有機會「解鎖」沒去過的城市，「這次皇冠盃也是我第一次參與，我很感謝她帶著我一起看世界。」佩雷拉透露，他和徐薇淩家人的關係也很好，很開心能有這樣的合作機會。

