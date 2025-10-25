藤球》緬甸僑生以球會友 世紀綠能工商首次角逐全國賽

世紀綠能工商以緬甸僑生組隊挑戰全國賽。（藤球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕114學年度全國青少年藤球錦標賽在新北市豐年國小舉行，其高中男子組一大亮點，就是以緬甸僑生組隊的世紀綠能工商，球員們延續從小熱愛的運動挑戰全國賽，也透過比賽以球會友。

世紀綠能工商教練邵秀文表示，學校有許多來自緬甸的僑生，平常下課時就踢藤球，今年正式成立藤球社團，也開始帶隊出來參賽，「我們發現他們踢得還不錯，所以試著從比較近的地方開始比賽。」4月世紀綠能工商參加桃園市市長盃藤球錦標賽，初試啼聲就拿到三人賽及四人賽冠軍，「他們個人基本動作都滿好的，只是對於一些賽事規則還需要再加強。」邵秀文強調，這些年輕選手缺的是機會，期盼明日三人賽能延續市長盃的好表現爭取佳績。

請繼續往下閱讀...

世紀綠能工商第一次角逐雙人賽事，最終以1勝2敗止步預賽。選手李定安表示，第一次參賽很開心也很好玩，看到其他隊伍很厲害，感覺大家練習很多，「我們平常練比較少，大概一、兩個小時，希望之後再加強殺球跟發球。」趙明德則認為，接球沒有做好，但整體踢得還不錯。參加過市長盃的李鴻宇透露，之前比賽時認識一些教練跟選手，今天也有跟大家打招呼，「賽後互相擊掌覺得很好，他們對我們很暖。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法