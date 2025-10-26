倫敦球星挑戰賽》決勝局9:1攻勢打崩松島輝空 林昀儒4強決戰一生之敵張本智和

林昀儒在男單8強戰驚險擊退松島輝空，搶下4強門票。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男單8強賽，克服決勝局2:7的落後，打出一波9:1的猛烈反擊，終場以3:2逆轉世界排名16的日本新星松島輝空，4強將對決頭號種子日本一哥張本智和。

世界排名11的林昀儒過去在國際賽和松島輝空交手4次，包括今年的亞洲盃、仁川冠軍賽還沒輸過，最近一次在中國乒超聯賽第二階段，效力山東魏橋的小林也以3:1擊敗代表山東魯能的松島輝空。

請繼續往下閱讀...

面對日本T聯賽木下東京隊友松島輝空，林昀儒首局在5平後連拿6分，11:5先馳得點；次局也在7:9落後下，連續發球搶攻得手連得4分，11:9再下一城。

兩週前才在亞洲團體錦標賽以3:2扳倒世界球王王楚欽的松島輝空，第3局起改變策略，加強反手攻擊，並加快進攻節奏，以11:7、11:4連追2局，將林昀儒逼進決勝局。決勝局，林昀儒在開局1:3落後下喊出暫停，依舊未能止血，陷入2:7險境，但他並未慌了手腳，先追成4:7，迫使松島叫出暫停，隨後在4:8時正手拍火力全開，打出一波7:0的反擊，徹底打崩對手，最終以11:8完成大逆轉，保持對戰松島不敗紀錄。

世界排名第4的張本智和，前兩輪面對盧森堡的馬拉丹諾維奇和同胞吉村和弘都鏖戰5局才以3:2脫困，今天8強賽對上世界排名21的丹麥好手林德，反倒以11:4、11:4、11:7，贏得輕鬆寫意。林昀儒生涯在國際賽對上張本智和雖以3勝7負居下風，但今年在仁川冠軍賽、美國大滿貫賽兩度對決，雙方各拿1勝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法