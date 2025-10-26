自由電子報
倫敦球星挑戰賽》決勝局連拿11分逆轉世界第3香港組合 馮翊新/郭冠宏第二度合拍就奪冠

2025/10/26 07:07

馮翊新（右）、郭冠宏聯手擊敗頭號種子黃鎮廷/陳顥樺，勇奪男雙冠軍。（取自WTT官網）馮翊新（右）、郭冠宏聯手擊敗頭號種子黃鎮廷/陳顥樺，勇奪男雙冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕從資格賽出發的「新冠組合」馮翊新/郭冠宏，今天凌晨在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男雙決賽，克服局數1:2落後，在決勝局戲劇性地打出一波11:0的狂暴攻勢，最終3:2扳倒世界排名第3的香港組合黃鎮廷/陳顥樺，第二次合作就爆冷奪下冠軍，笑納5500美元獎金及600分積分。

10月24日剛歡度17歲生日的郭冠宏，和台南幫師兄馮翊新繼史高比耶挑戰賽之後再度攜手，這一站從資格賽出發，他們在16強以3:1擊退第二種子印度組合沙赫/塔卡爾之後，一路挺進決賽。

決賽面對剛奪下歐洲大滿貫賽冠軍的黃鎮廷/陳顥樺，首局錯失7:3的領先，以9:11讓出。次局，馮郭配在9:10劣勢下，靠發球化解1個局點後以12:10扳回一城。第3局，雙方一路纏鬥至9平，黃鎮廷正手搶攻得手，加上小郭接發球失誤，台灣組合9:11再度失守；關鍵第4局，馮郭配在7:8落後下頂住壓力，11:9再度扳平戰局。

決勝局充滿戲劇性，台灣組合在0:1落後下連拿3分，香港隊迅速喊出暫停，但恢復比賽後，馮郭配手感持續爆棚，頻頻打出令人驚嘆的神仙球，也徹底打垮對手士氣，最終不可思議的連拿11分，11:1快意封王，也是小郭在成人組國際賽首座雙打冠軍。

女單方面，世界排名16的台灣一姐鄭怡靜在8強賽也以11:6、11:8、11:4輕取世界排名43的印度顆粒好手芭特拉，4強將遭遇去年巴黎奧運女單銅牌日本名將早田希娜。

