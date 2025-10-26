自由電子報
馮翊新郭冠宏上演驚奇　WTT倫敦球星挑戰賽逆轉奪冠

2025/10/26 04:54

〔中央社〕從資格賽出線的台灣男雙組合馮翊新、郭冠宏，今天在WTT倫敦球星挑戰賽冠軍戰，以3比2逆轉擊敗頭號種子香港組合黃鎮廷、陳顥樺，締造兩人合拍後首冠。

在英國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）倫敦球星挑戰賽，馮翊新、郭冠宏在男單提前遭到淘汰後，兩人合力於男雙賽場上演驚奇，尤其通過資格賽考驗，接著又連闖3關，與世界排名第3、賽會頭號種子「香港組合」黃鎮廷、陳顥樺在冠軍戰正面交鋒。

首局開打後，馮翊新、郭冠宏一開始率先打出優勢，沒想到中段陷入亂流，導致比分瞬間遭到追平，甚至以9比11讓出，所幸「台灣組合」在第2局及時穩住陣腳，化解1個局點、拚到10比10的丟士（Deuce）後，連得2分以12比10扳平戰局。

然而，馮翊新、郭冠宏在關鍵第3局未能延續氣勢，反而在比賽後段出現較多失誤，節奏被對手帶走，以9比11被香港組合率先拿到聽牌優勢。

在沒有退路的情況下，馮翊新、郭冠宏找回狀態，並把握住對手給予的機會，就算被化解掉1個局點，仍以11比9順利延長戰線，加上台灣組合在決勝第5局積極進攻策略奏效，在丟掉首分後，接著一鼓作氣連得11分直取勝利，同時也是馮翊新、郭冠宏合拍後的首座冠軍。（編輯：徐崇哲）1141026

