網球》球王艾卡拉茲傷癒復出 最不拿手的巴黎大師賽尋求突破

艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因左踝傷勢退出上海大師男網賽，休兵逾3週之後復出，西班牙世界球王期待巴黎大師賽有所突破，在較不拿手的室內硬地締造佳績。

「我當然不想放棄上海站，這是非常重要的比賽，但我必須養好身體，回家讓腳踝痊癒，爭取在季末保持良好狀態。」ATP千分等級巴黎大師賽週一開打，22歲的艾卡拉茲在賽前記者會樂觀表態，過去兩年自己此時明顯下滑，如今已經訓練調整準備好了，「我感覺精神煥發，現在比以往任何時候都要好。」人氣頭號種子艾卡拉茲首輪免戰，次輪對手將是英國左手拍諾里（Cameron Norrie）對決阿根廷巴耶茲（Sebastian Baez）的勝方。

請繼續往下閱讀...

艾卡拉茲過往巴黎大師賽戰績為5勝4負，最佳僅2022年8強止步，不過他自認本季手感持續提升，已在鹿特丹贏得職業生涯首座室內賽冠軍，加上如今場館換至拉德芳斯競技場，球場速度變慢，更讓艾卡拉茲練球後相當滿意，「速度比去年慢得多，改變相當大。我喜歡速度偏慢的球場，這是非常好的節奏，也逐漸習慣室內作戰，所以今年讓我們拭目以待，希望能比往年走得更遠。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法