高球》「微笑球后」回來了！緯創公開賽首輪 曾雅妮暫時並列領先

2025/10/26 07:08

曾雅妮第一回合目前打完14洞抓了6鳥無柏忌的成績，暫並列領先。（TLPGA提供）曾雅妮第一回合目前打完14洞抓了6鳥無柏忌的成績，暫並列領先。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025緯創女子公開賽昨天進行第一回合補賽，尚未完賽的全體參賽選手趁著天氣趨於穩定上場趕進度，同時也在絕佳的球場狀態下積極進攻。本日打足18洞的泰國選手布薩巴甘（Nook Sukapan）靠著7鳥、1柏忌的好表現，在群雌中脫穎而出暫列首位，而「微笑球后」曾雅妮也不遑多讓，即便傍晚前仍剩4洞尚未完成本回合比賽，但自早上就開始展現壓倒性演出，特別是第4至第7洞連續抓鳥，目前完成14洞後已豪取低於標準桿6桿的佳績，今日有極大機會與布薩巴甘共享后座前進最終回合。

曾雅妮是昨場上最受球迷關注的領先球星，目前完成球洞尚未出現任何柏忌，再加上大量得分讓她一路勢如破竹，重現過去不論是在揚昇球場或美巡賽場上叱吒風雲的球后英姿，「一開始最開心的是終於能下場打球了，能夠實際看看球場狀態，很難想像揚昇球場在連日大雨過後還能保持得如此優異，真的要感謝所有球場工作人員的用心維護。除了開心之外，這週比賽天數也受到壓縮，所以一直覺得自己進攻要更積極，但進入後九洞之後天色逐漸變暗，會擔心無法看清楚前方目標，有些球洞又反而保守一點，如果隔天天氣保持晴朗，我應該策略會更積極一點。更重要的是，看到許多支持我的觀眾到場為我加油，我知道大家等了很久，真的很開心，也希望球迷繼續為台灣選手加油。」

台灣選手張雅淳同樣在本回合打出今年在台巡賽事的代表作，中午自第10洞出發便發揮相當一致的卓越擊球手感，下半場更將博蒂數進一步擴大，終場繳出68桿，與愛爾蘭選手勞倫（Lauren Walsh）、目前打出低於標準桿4桿且僅剩兩洞未完成的泰國選手庫緹達（Kultida Pramphun）暫並列第3。自今年1月後已許久未歸國參賽的旅美好手林子涵也逐漸靠著穩定的表現擠進領先榜前段，本回合她繳出69桿，與其他多達10位選手暫時並列第6名。

闊別多時再次在揚昇球場打出6字頭單回合佳績的張雅淳賽後也開心表示：「我還是一如之前的比賽一樣，以平常心打好每一桿，基本上有幾洞縮短了30到40碼左右，所以我也很謹慎的選桿，部分球洞改用五號木桿或小雞腿開球，這樣的打點策略也獲得不錯的成效，整回合只有第七到第九洞沒上球道。揚昇球場的狀態真的很不錯，我想如果隔天維持這樣的場上條件，我還是會依照同樣的擊球策略穩定打好每一球。」

由於昨日傍晚尚有部分選手未能完成首輪賽程，大會將於今10/26週日早上06：30進行第一回合復賽，待選手完成該回合比賽後將繼續進行第二回合賽事，博斯高球二台也將在今天10:30-16:30 進行轉播。

