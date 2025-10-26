自由電子報
世界大賽》大谷翔平敲安、山本由伸超神9局8K完投！ 道奇G2獵殺藍鳥扳平

2025/10/26 10:45

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天世界大賽G2，道奇在日本王牌山本由伸9局8K失1分完投，以及史密斯（Will Smith）和馬恩西（Max Muncy）2發關鍵陽春砲帶領下，終場以5：1擊敗藍鳥，雙方系列賽1：1打平。

道奇1局上半就突破藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman），佛里曼（Freddie Freeman）纏鬥8球掃出右外野二壘安打，明星鐵捕史密斯（Will Smith）跟進敲安串聯，道奇1：0先馳得點。

道奇先發投手山本由伸首局化解無人出局一三壘有人危機，2下被敲1安，但依然讓藍鳥抱蛋而歸。來到3下，山本對首名打者「春天哥」史普林格（George Springer）丟出觸身球，1出局後，遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）安打狙擊，面臨一三壘有跑者，接著柯克（Alejandro Kirk）敲出中外野高飛犧牲打，雙方1：1回到原點。

兩隊4、5、6局都沒得分，比賽陷入僵局，7上史密斯再度建功，鎖定高斯曼的內角高94.2英哩速球，猛力一揮夯出左外野陽春砲，幫助球隊2：1超前，後續馬恩西（Max Muncy）也炸出左外野陽春砲補刀，道奇這局發揮「全壘打戰術」3：1領先。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

火力甦醒的道奇，第8局攻勢再起，單局添加2分保險分，持續擴大領先優勢甩開藍鳥。

山本由伸掉分後，4到9局讓藍鳥18上18下表現完美，繳出神勇完投勝，一夫當關帶領球隊扳平戰局。山本完投9局用了105球，只被敲4安失1分，飆出8K，另有1次觸身球，賽後防禦率1.57。

大谷翔平全場4打數敲1安，跑回1分，連2戰都有安打貢獻，賽後打擊率0.224。

